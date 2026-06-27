Aceptan diálogo sobre la Casa del Poeta

Una delegación del Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde participó en la segunda Mesa de Diálogo convocada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. A través de un comunicado, se enlistan 11 exigencias, algunas centradas en el Café-bar Las Hormigas que pretendía transformarse en un cabaret.

La delegación presentó sus peticiones a fin de que se establezcan compromisos formales, “y reiteramos la demanda de que funcionarios no cometan actos indebidos y abusivos contra los participantes, como sucedió en la manifestación del día 12 de junio”.

Solicitudes

Exigen que el Café-Bar Las Hormigas se use de manera exclusiva para lecturas de poesía y presentaciones literarias; además rechazan que se incorporen a la programación “espectáculos ajenos a su vocación”, así como la pretensión de “diversificar” las formas de acercamiento a la literatura y las artes para “favorecer la participación de públicos amplios y heterogéneos”.

Aseguran que la Casa del Poeta goza de un público amplio y heterogéneo de todo el país: “Ni la poesía, ni la literatura requieren que funcionarios, a través de decisiones autoritarias, ‘diversifiquen’ las formas de acercamiento a ellas”.

Transparencia

También rechazan la política oportunista de gentrificación del espacio, al concebirlo como un bar nocturno. Exigen que la Secretaría de Cultura informe el mecanismo por el cual piensa operar la venta de bebidas y que no se convierta en un negocio lucrativo: “Demandamos que se haga público dicho mecanismo, así como si se contempla o contempló concesionarla a un particular. Si esto fue así, exigimos que se informe sobre la licitación pública que debió llevarse a cabo, sus términos, condiciones y beneficiarios”.

Piden además que se mantenga la política institucional de la Casa del Poeta de otorgar de manera abierta y gratuita el espacio del Café-Bar Las Hormigas a todos los poetas y editores que lo soliciten para la presentación de libros, revistas, y lecturas de poesía, sin importar su filiación política, estética, grupal, o condición económica, sexual, una política, que solo exigía la donación de un libro para la conformación del Tercer Fondo Editorial de la Casa del Poeta, lo cual “garantiza la diversidad y pluralidad”.

“Exigimos se respete el carácter abierto, diverso y plural de la institución y que la agenda sea determinada por la propia comunidad poética quien a lo largo de los años la construyó con sus actividades. Nos oponemos a cualquier ‘curaduría’ institucional discriminatoria”, apunta el comunicado en el que rechazan que se instale una sucursal del Fondo de Cultura Económica, piden una librería especializada en poesía, y rechazan la propuesta de instalar nuevas oficinas como las de Procine CDMX.