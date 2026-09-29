Acercan la cultura alimentaria en Los Pinos

Con los jardines del Complejo Cultural Los Pinos convertidos en un espacio para probar atoles, esquites, tortillas, pan de elote y otras preparaciones elaboradas a partir del maíz, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y Alimentación para el Bienestar realizó la “Feria del Maíz en Los Pinos”, encuentro que celebra la diversidad alimentaria, cultural y biológica vinculada con uno de los cultivos fundamentales de México.

En el marco del Día Nacional del Maíz (29 de septiembre), el público encontró una expoventa de las y los productores, cocineras y artesanos, además fue parte de talleres, conversatorios, encuentros de semillas y presentaciones artísticas.

Durante la inauguración, la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano, destacó que la Feria reunió a más de 180 portadores de conocimiento entorno a este grano.

Invitación a conocer y disfrutar

“La feria reconoció a productoras, productores y cocineras tradicionales como protagonistas en la conservación de la milpa y sus saberes, fundamentales para nuestra identidad, nuestro patrimonio cultural y la soberanía alimentaria de este país”, señaló. También invitó al público a ser parte de las expresiones que reúne la Feria y celebrar “esta planta milenaria que nos da identidad y nos alimenta todos los días”.

La directora de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Edith Calixto Pérez, destacó la relación entre conocimiento científico, producción de alimentos y bienestar y señaló que desde la Secihti se desarrollan alternativas para una producción sustentable y tecnologías dirigidas a productores de pequeña escala.

“Estamos trabajando muy fuerte para poder mejorar la vida de todos nosotros, para poner al servicio del país lo que los científicos y los tecnólogos generan”, afirmó al invitar al público a conocer las demostraciones y actividades científicas relacionadas con la milpa que forman parte de la Feria.

Por su parte, la directora general de Igualdad Sustantiva para las Mujeres Rurales en la Pesca y Acuacultura, Mara Itayí González Torres, puso énfasis en la transmisión generacional de los conocimientos asociados al maíz y en la participación histórica de las mujeres en la selección y conservación de semillas, la siembra, la nixtamalización y la elaboración de alimentos.

“El maíz no solamente se siembra, también se hereda en una semilla que se guarda para la siguiente cosecha, en la milpa, en el metate, en el comal, en una tortilla, en un tamal”, resaltó.

Reconocer la diversidad de los maíces transita de los esfuerzos campesinos, indígenas, académicos y de la sociedad civil hacia políticas públicas que visibilizan a los pequeños productores de milpa y la conservación de las variedades nativas.