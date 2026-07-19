Acercarán el arte a infancias y jóvenes

Las vacaciones por el fin del ciclo escolar están a la vuelta de la esquina, por lo que las infancias tendrán varias semanas de descanso. Por este motivo el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) informó que impulsará diversos talleres de verano con el objetivo de acercar el arte a niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, la directora general de esta dependencia, Angélica Altuzar Constantino, precisó que estas actividades se desarrollarán del 20 de julio al 21 de agosto, en diversos espacios culturales de la entidad.

Al alcance de todos

A través de un comunicado, indicaron que la estrategia contempla como sedes 48 casas de cultura, siete centros culturales y dos museos, donde niñas, niños y jóvenes podrán participar en experiencias formativas que promueven la creatividad, el aprendizaje y el reconocimiento del patrimonio cultural de Chiapas.

Altuzar Constantino destacó que los talleres forman parte de una política de descentralización de la oferta artística, con la intención de que las actividades culturales lleguen a más comunidades y fortalezcan la convivencia social.

La programación incluye disciplinas como artes plásticas, pintura, dibujo, cómic, alfarería, danza folclórica, ballet, guitarra, marimba, piano, juegos tradicionales y fomento de la lectura, dirigidos a estimular la imaginación y el desarrollo creativo de las infancias y juventudes.

Subrayó que estas acciones responden al compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de impulsar una política cultural con enfoque humanista, en la que el arte contribuya a construir comunidades más participativas, solidarias e incluyentes.

Para conocer más a detalle la programación pueden consultar en las redes sociales oficiales del Coneculta, así como de las casas de cultura y centros culturales.