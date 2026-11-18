Una faceta más íntima y personal del artista visual Gilberto Aceves Navarro (Ciudad de México, 1931) se puede apreciar en la exposición “Volverse una línea. Los Aceves de Aceves”, muestra inaugurada en el Museo de Arte Moderno, y que reúne diversas piezas de pintura, dibujo, escultura y grabado que dan cuenta de la potencia de la línea en la práctica artística del multifacético creador, fallecido el 20 de octubre de 2019.

La exhibición reúne más de 350 obras de Aceves; algunas de estas, nunca habían sido mostradas, detalla el hijo del creador, quien también es director de la Fundación Aceves Navarro.

Juan indica que desde hace un par de años la fundación comenzó una profunda revisión del archivo de Gilberto Aceves con el propósito de seguir mostrando su obra desde diferentes puntos de vista; y apunta que se tuvo el interés de enseñar al público aquella obra poco conocida, que estaba escondida o guardada en cajones, cajas o carpetas.

Oficio

“Lo que vemos en la exposición es un discurso muy bien logrado, muy cuidado, que no reduce a una síntesis rápida seis décadas de creación de un artista muy prolífico, sino que yo creo que en esos dos años ellos, los curadores de la muestra fueron bebiendo toda esa producción y entendiendo cómo se conectaba y sobre todo qué era lo que definía el quehacer de mi padre”, abunda.

Algunos inéditos de Aceves son dibujos de pequeño formato hallados en carpetas del artista, y también se incluyen algunas esculturas poco vistas, así como dos pinturas que el artista en vida le regaló a su hijo, las cuales permanecieron en Nueva York (ciudad donde residió Juan Aceves), pero que ahora se integran al abundante archivo de Aceves.

Disciplina

Sin embargo, la producción más importante del creador fue el dibujo, por lo que la médula de la exposición se compone de distintos bocetos que dejan ver su vocación por la experimentación con las líneas.

“Mi padre es una línea de punto A a punto B. Fue explorando infinidad de caminos y entendiéndolos, descifrándolos a través del dibujo. Su manera de entender la vida era poniéndolos sobre una hojita de papel, y esa forma de expresión tenía mucho que ver con la manera de sentir que tenía él, era muy emocional, si estaba enojado pues hacía unos rayones grandes, y si estaba muy contento hacía unas líneas muy fluidas y bonitas, así trabajaba él”, recuerda Juan Aceves.

Para su hijo, Gilberto Aceves fue una línea serpenteante la cual dedicó su vida al dibujo, además de comunicar eso a un sinfín de estudiantes de arte en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Su vida fue el dibujo, y la libertad fue algo que siempre tuvo presente, no solo en el dibujo, sino en sus lecturas, en su biblioteca de filosofía, poesía, historia de México y el mundo, él entendía la vida y quería siempre empaparse de ella”.

Proyecto

Juan Aceves señala que la fundación que dirige se mantienen trabajando en la búsqueda de todo el archivo de Aceves Navarro para hacer un catálogo razonado con la mayor cantidad de obra registrada.