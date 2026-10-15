Aclara cancelación de conciertos

La cancelación de los conciertos que Yahir, participante de La casa de los famosos México, ofrecería en Toluca, Pachuca y Puebla generó especulaciones entre seguidores, quienes señalaron que podría deberse a una baja venta de boletos.

El pasado 9 de octubre, las empresas organizadoras Arta Producciones y Alma Show informaron, mediante un comunicado, que los eventos programados para el 12 de diciembre en Toluca y el 20 y 21 de noviembre en Pachuca y Puebla, respectivamente, ya no se llevarían a cabo por cuestiones logísticas. “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público”, escribieron.

Problemas de agenda

Ahora, en entrevista con el programa Hoy, Yahir aclaró que la cancelación no se debió a la baja venta de entradas, sino a un cambio de management que ocurrió después de su salida del reality.

Según explicó, las fechas se anunciaron cuando todavía participaba en el programa. El sonorense agregó que en los próximos días se publicará un comunicado formal y consideró que existe la posibilidad de reponer los conciertos. Por último, comentó que, tras salir de La casa de los famosos México, recibió otras propuestas atractivas e ideas y por eso no continuaron con el contrato de la agencia de management, aunque aseguró que todo está bien.