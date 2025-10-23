Aclara que no quiere ser mamá

La actriz cubana Livia Brito, protagonista de Amanecer, atraviesa un gran momento profesional con la telenovela llegando a sus capítulos finales. Además, la también modelo sigue facturando en la plataforma azul, donde, por 280 pesos al mes, comparte contenido exclusivo.

Confesiones

Brito explicó que decidió abrir su cuenta luego de que hace años unas fotografías suyas en la playa fueron tomadas sin permiso y vendidas por terceros. “Dije ‘si alguien va a vender fotos mías, que sea yo’. Es mi imagen, mi cuerpo y no dejo que nadie más lo haga”, afirmó.

Sobre el tipo de contenido que ofrece, aclaró que “no es nada del otro mundo” y solo muestra material que no comparte en otras redes, pero sin caer en lo vulgar. Y ya entrada en la plática, la actriz abrió su corazón con los fans al contar que no tiene planes de ser madre por ahora. “El mundo está tan mal que prefiero no traer más personas a contaminar o a sufrir. Es mi manera de aportar al planeta”, dijo con franqueza.