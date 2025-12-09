¡Acolman ya está listo para romperla!

Un evento infaltable de estas fechas decembrinas y las fiestas de temporada es la Feria Internacional de la Piñata 2025. Cada año, Acolman, cuna de esta tradición navideña de nuestro país, organiza la magna celebración. Con fechas, eventos y programación musical lista, esta feria reúne a lo mejores artesanos y exponentes de las piñatas de todo México y el mundo.

Tradición

Nacida de la evangelización agustina de Acolman en el siglo XVI, la tradición de las piñatas es, en la actualidad, unos de los rasgos más distintivos de la cultura mexicana en las fiestas navideñas. Por ello no debe sorprendernos que, desde hace 40 años, esta población del Estado de México organice la Feria Internacional de la Piñata. La edición de este año se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre. Además, en el marco de este evento no podía faltar el concurso de piñatas tradicionales, en el cual artesanos de todo México muestran sus habilidades y creatividad.

Como siempre, la mayor parte de la feria está dedicada a las piñatas y a los artesanos de la localidad. Estos maestros exhiben los procesos que usan para crear estas piezas navideñas, un símbolo de la identidad cultural de Acolman desde hace siglos. En este 2025, la feria contará con Costa de Marfil y República Dominicana como países invitados. Por otro lado, el estado de Nuevo León será la entidad nacional invitada.

El programamusical

La Feria Internacional de la Piñata 2025, así como sus anteriores ediciones, siempre ha destacado por lograr organizar verdaderas fiestas multitudinarias. Además de piñatas, comida tradicional y otros eventos culturales, hay música en vivo. Grandes agrupaciones nacionales e internacionales tienen cita en este magno evento navideño.

Para festejar los 40 años de esta feria, en esta ocasión los artistas estelares invitados son: Danny Daniel Galofore, intérprete colombiano de salsa, quién hará bailar a todos el jueves 4 de diciembre. Al día siguiente, el viernes 5 de diciembre, toca turno al icónico grupo mexicano de rock La Castañeda. Para el sábado 6 de diciembre, Acolman recibirá a un conjunto clásico de Chile y de todo el rock latinoamericano: Los Bunkers. Y finalmente, para cerrar, el domingo 7 de diciembre estará La Arrolladora Banda El Limón. Todas estas presentaciones, así como las actividades culturales, son gratuitas.