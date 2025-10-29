Aconseja a Cazzu ser más madre

Niurka Marcos mandó un contundente mensaje a Cazzu, esto en medio del proceso legal que enfrenta contra Christian Nodal por temas relacionados con su hija Inti.

La vedette cubana comentó que, desde su experiencia como madre de tres hijos de diferentes padres, es mejor que crie a su hija sola. “Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista. Yo no soy de las mujeres que no le está rogando a un macho atención para un hijo. Mis hijos no tiene precio y ningún cabrón, aunque sea su papá... tienen mucha madre con ovarios para sacar a mis hijos adelante”, declaró para las cámaras y micrófonos de El Gordo y La Flaca.

La “mujer escándalo”, como también es conocida la actriz, recomendó que Cazzu no se enfoque en pedirle manutención a Nodal ni que sea un padre presente, sino en sacar a su hija adelante. “Si no quieren dar, que no den, ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hija sola y deje de estar llorando miseria y la intención del otro”, agregó.

Por último, mencionó que ningún hijo tiene precio y que los padres ausentes no tienen derecho a opinar cómo una madre cría a su retoño.