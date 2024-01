Acostumbrado a que crean que es controlador

Eduardo Capetillo niega ser el responsable de que Biby Gaytán dure poco tiempo en los proyectos laborales donde es contratada, pues aclaró que si ella, junto a su hija Ana Paula, abandonaron el elenco del musical de Amor sin barreras fue porque su contrato había caducado. Además, destacó que no le afectan las versiones que lo describen como un hombre controlador, pues asegura que ya está acostumbrado a que lo señalen falsamente.

Luego de que Capetillo y Gaytán se unieran en matrimonio, en 1994, pasaron cuatro años en los que la famosa siguió apareciendo en la televisión, pero luego de 1999, Biby desapareció de la pantalla chica. En ese momento, los medios de comunicación sugirieron que su ausencia en las telenovelas se debía a que su esposa era un hombre muy celoso, que no le permitía besarse con sus compañeros de reparto; ese rumor persistió a lo largo de los años.

Del 1989, cuando la actriz debutó, a 1999, apareció en cinco melodramas y participó en algunas obras de teatro y, en 2008, hizo una aparición especial en la telenovela En el nombre del amor, en donde también participó Capetillo, que daba vida al esposo de Biby también en la ficción; en 2019 también formó parte de la puesta en escena Chicago, el musical.

Su regreso a los escenarios lo marcó este 2023, cuando Gaytán, junto a su hija Ana Paula, protagonizaron la obra Amor sin barrera y, aunque su trabajo fue muy aplaudido, pasó poco tiempo para que salieran del elenco, situación que alimentó nuevamente la polémica en torno a Capetillo, que en una entrevista con Venga la alegría hizo frente a los dimes y diretes, negando que haya sido él el responsable de que su esposa y su hija abandonaran el proyecto.

El actor, abiertamente, destacó que si Biby y Ana Paula dejaron la obra fue por otros compromisos laborales, argumentando que el propio Gerardo Quiroz, productor de Amor sin barreras se encargó de negar los rumores que tuvieron lugar en los últimos meses.

“Se dieron una serie de rumores, como siempre se dan, ya estamos acostumbrados, luego salió el productor a aclarar; su contrató terminó, ella tenía una serie de compromisos que tenían que cumplir, por eso fue que tanto ella como Ana Paula no continuaron con ese proyecto”, explicó.

El actor aprovechó para presumir que, luego de 29 años de matrimonio, su relación sigue cautivándolo y destacó que la belleza que su esposa conversa es uno de sus grandes motivantes, pues hasta la fecha sigue muy enamorado de ella. “Con una mujer como la que tengo... Qué belleza, a mí mi esposa, después de 30 años, me fascina, me encanta, toda ella me fascina y eso es muy importante en una relación de pareja”, destacó.

Finalmente, reconoció que para él y todos los integrantes de su familia, la unión entre ellos es lo más importante: “Le damos mucha prioridad a nuestra unión familiar, en eso sí somos como muy especiales, en blindar —por decirlo de algún modo— mucho nuestra seguridad familiar”.