Activación y movimiento

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama se llevó a cabo un evento llamado ASE en Movimiento Rosa, una jornada de activación física orientada a promover hábitos saludables, el autocuidado y la convivencia laboral. La iniciativa tiene la intención de generar conciencia sobre la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo, acceder a información oportuna y acudir a revisiones médicas periódicas, reafirmando que la detección temprana es fundamental para prevenir y atender a tiempo esta enfermedad