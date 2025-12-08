Activan reembolsos de Bad Bunny

A una semana de que Bad Bunny llegue a México con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, la conversación entre los fans gira en torno a un elemento particular de la producción: La Casita, un segundo escenario que el cantante ha utilizado recientemente y que generó dudas, e incluso molestias, entre quienes compraron boletos en zonas cercanas al escenario principal.

Para evitar confusiones y asegurar que cada asistente viva la experiencia que desea, Ocesa publicó un comunicado en el que detalla las opciones de reembolso disponibles para quienes adquirieron boletos en General A y Pits, las áreas que podrían verse afectadas por los ajustes en el montaje.

La Casita, incorporada desde su residencia en Puerto Rico, es una estructura que simula una casa caribeña donde Bad Bunny interpreta una parte del show. Este segundo escenario ya se ha utilizado en países como República Dominicana y México no será la excepción, motivo por el cual aparece ahora en el mapa oficial del estadio.

La novedad dividió opiniones en redes sociales: mientras algunos celebraron que el montaje acerque al artista a más zonas del recinto, otros señalaron que no corresponde a la experiencia que imaginaron al adquirir boletos cerca del escenario principal.