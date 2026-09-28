Activision toma el control

Microsoft vuelve a sacudir la estructura de Xbox con una profunda reestructuración que redefine el futuro de sus franquicias más importantes. Matt Booty, director de contenidos de Xbox, confirmó mediante un comunicado oficial en Xbox Wire una nueva oleada de cambios que contempla el despido de 268 empleados en Halo Studios, otros estudios first-party, así como en áreas de gestión y funciones centrales de Xbox Game Studios.

De acuerdo con el directivo, este ajuste forma parte de un plan más amplio iniciado a mediados de año.

Activision como pieza clave

El movimiento estratégico de mayor impacto coloca a Activision al frente de propiedades históricas de Microsoft. La compañía, conocida por la franquicia Call of Duty, ahora asumirá la gestión directa de sagas como Halo, Sea of Thieves y Age of Empires. Además, se confirmó que Activision se encargará del desarrollo de la próxima entrega del Jefe Maestro, un proyecto asignado a un nuevo equipo creado específicamente para este fin y ajeno al desarrollo y los planes actuales de Call of Duty”, mientras que Halo Studios se mantendrá como equipo de soporte técnico para los juegos vigentes y la comunidad.

Ante esta nueva etapa, Rob Kostich, presidente de Activision, señaló a través de The Game Business que “recibir franquicias de este calibre es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera. Estos equipos y sus juegos han inspirado a fans de todo el mundo durante décadas”.

Kostich también detalló los ambiciosos objetivos fijados para la icónica franquicia de disparos: “En cuanto a Halo, nuestro objetivo es claro: crear el mejor juego de Halo de la historia, a la altura de su universo y su legado, sin dejar de ser fieles a lo que hizo que los jugadores se enamoraran de él en un principio. Es una ambición audaz, pero que esta franquicia se merece. Ya hemos empezado a formar un equipo creado expresamente para este proyecto, único en cuanto a capacidad y talento, preparado y con muchas ganas de crear este nuevo capítulo junto a la comunidad. A los equipos de World’s Edge y Rare, no podemos esperar a trabajar juntos”.

Microsoft explicó que esta reconfiguración tiene como objetivo primordial “reforzar nuestras franquicias y juegos operando menos unidades de negocio, alineando grupos que ya trabajan estrechamente y concentrando nuestra experiencia en el ámbito de la publicación”. Este plan apunta a cuatro movimientos organizacionales:

n Activision suma a World’s Edge y Rare: Además de liderar el nuevo proyecto principal de Halo con un equipo independiente, la compañía supervisará el rumbo de sagas como Age of Empires y Sea of Thieves.

n Bethesda absorbe a Obsidian: Ambas desarrolladoras unirán fuerzas para dar forma al nuevo videojuego de Fallout anunciado en julio, al tiempo que Obsidian continuará con Grounded.

n King incorpora Microsoft Casual Games: Ahora solo existirá una empresa dedicada a videojuegos casuales dentro de Microsoft.

n Fusión entre Playground Games y Turn 10: Ambos estudios trabajarán en Forza y Fable.

Ninja Theory, el gran perdedor

Los que salen peor entre todos los cambios son Ninja Theory, los creadores de Hellblade. A pesar de que el estudio presentó apenas en junio pasado, durante el Xbox Showcase 2026, un nuevo título de Senua, el equipo quedó en una situación muy delicada. Microsoft buscó activamente inversionistas o compradores externos para transferir el estudio, pero las negociaciones fracasaron. Tal como reconoció Booty, “dos acuerdos distintos para Ninja Theory no llegaron a donde esperabamos. Ahora comenzaremos las consultas con los empleados sobre una propuesta de cierre, al tiempo que seguimos explorando otras vías de futuro”.

Este desenlace contrasta con lo ocurrido con otras desarrolladoras que se separaron de Xbox durante la primera fase de recortes en julio. Equipos como Compulsion Games, Double Fine y Undead Labs consiguieron su independencia y ya ejecutan planes propios para sostenerse en el mercado, manteniendo el compromiso de que State of Decay 3 estará disponible en Game Pass desde el día de su estreno. En tanto, las consultas en Arkane continúan activas y se prolongarán hasta finales de 2026.

Con este anuncio, Xbox suma su segundo gran movimiento en 2026. En julio pasado, la división implementó un agresivo ‚reinicio‘ que implicó la salida inmediata de 1,600 trabajadores y anticipó otros 1,600 despidos previstos a lo largo del año fiscal 2027. La situación refleja un periodo de contrastes marcados para la marca, que recientemente sorprendió al mercado al rescatar y asumir el financiamiento de PHYSINT tras la ruptura entre Kojima Productions y PlayStation. No obstante, las advertencias de Booty dejan en claro que se esperan más cambios dentro de Xbox.