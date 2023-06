Casi cuatro años han pasado desde el ataque con ácido en contra de la saxofonista y activista feminista María Elena Ríos. El 7 de junio, un día después de recordar los eventos que casi terminan con su vida, señaló a la organización Poder Prieto, y en especial al actor Tenoch Huerta, por la publicación de un podcast del cual ella formó parte y del que, dice, no recibió ninguna retribución monetaria ni le fue solicitada su autorización.

“No tienen consentimiento de difundir material que no me quieren pagar, y así como esto, me explotaron en varios para trabajarles gratis”, expresó la saxofonista en Twitter respecto al programa El Feisbuk de la Malinche, en donde se publicó el episodio en el que participa.

En la misma publicación, aseveró: “Aparte de violentos por defender al depredador de Tenoch Huerta, explotadores”.