Actor de Betty, la fea padece cáncer

Durante años fue conocido como Roberto Mendoza, padre de Armando Mendoza y fundador de Ecomoda en la telenovela Yo soy Betty, la fea; sin embargo, Kepa Amuchastegui se alejó de la ficción para compartir con sus seguidores la dura realidad que enfrenta.

En un video que compartió en sus redes sociales, el actor colombiano de 84 años, reveló que fue diagnosticado con un cáncer agresivo en la vejiga.

En su video, Amuchastegui explicó que tras presentar varias complicaciones, como dificultades para orinar, decidió acudir con un especialista y, tras practicarle varios exámenes, descubrieron un tumor maligno.

Con un semblante desmejorado, aunque tranquilo y con una sonrisa, Kepa explicó que su situación se complicó en diciembre del 2024. Tras someterse a una cirugía para extirpar el tumor, su organismo quedó debilitado y los médicos tuvieron que descartar varias opciones de tratamiento como la radioterapia, quimioterapia y una operación mayor, pues no podría resistirlas.

Como alternativa, le sugirieron iniciar un proceso de inmunoterapia, alternativa que, aunque no cura el cáncer, si evita que este se extienda a otras partes del cuerpo. Por desgracia, esta enfermedad no solo lo ha obligado a pausar su carrera artística; también a alejarse de las redes sociales. Y sin la posibilidad de tener una entrada de dinero, pidió la ayuda de sus fans para poder cubrir los gastos de su tratamiento. “No podré volver a trabajar en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero”, dijo.

El mensaje del actor no pasó desapercibido por los usuarios, compañeros y amigos, que de inmediato le expresaron su solidaridad; entre ellos Jorge Enrique Abello, quien fuera su hijo en la ficción. “Te quiero mucho, mi Kepa adorado”, escribió.