Dicen por ahí que el dinero no compra la felicidad, y aunque muchos pueden estar de acuerdo, también hay quienes opinan que la falta de este puede arrebatar la tranquilidad y hacer perder hasta la cordura. Tal es el caso del actor Giancarlo Esposito, quien recientemente confesó que estuvo a punto de cometer una locura, por los fuertes problemas económicos por los que llegó a atravesar.

Aunque actualmente Esposito es reconocido por sus papeles de villano en series como Breaking bad, The Mandalorian y The Boys, su carrera no siempre fue tan exitosa, incluso hubo una época en la que el trabajo era escaso, el dinero no era suficiente y en su desesperación consideró que su muerte era la única salida.

Según las declaraciones que Esposito hizo al programa Jim & Sam de SiriusXM, esto ocurrió en 2008, un año antes de conseguir el papel de Gus Fring en la serie protagonizada por Bryan Cranston. En ese entonces la situación económica era tan delicada que pensó en quitarse la vida para que su familia pudiera cobrar su seguro de vida. “Mi salida en mi cerebro fue ‘oye, ¿obtienes un seguro de vida si alguien se suicida? ¿Reciben el pan?’. Mi esposa no tenía idea de por qué le preguntaba estas cosas. Empecé a maquinar”, dijo.

Pero este plan, lo llevó a uno mucho más macabro, considerar su propio asesinato: “Si consiguiera que alguien me matara, si muriera por desventura, (mis hijos) obtendrían el seguro. Tuve cuatro hijos. Quería que tuvieran una vida. Fue un momento difícil, literalmente pensé en la autoaniquilación para que pudieran sobrevivir. Así de bajo estaba”.

Sin embargo, pronto cayó en cuenta que ni todo el dinero del mundo podría hacer que su familia superara el profundo trauma que les generaría una muerte en esas circunstancias, fue entonces que Breaking bad llegó y salvó su vida.

“Había una salida, pero yo no estaría disponible para mis hijos. Luego comencé a pensar que eso no era viable porque el dolor que les causaría sería de por vida y habría un trauma de por vida. La luz al final del túnel fue ‘Breaking bad’”, relató.

Ahora, el histrión se encuentra promocionando su nuevo trabajo en la serie Parish. Además, pronto estará de vista en la Ciudad de México para formar parte de CCXP México (Comic Culture Experience), un festival de cultura pop que reunirá a grandes talentos de cómics, series de televisión, películas, videojuegos y literatura.