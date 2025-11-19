Actor de X-Men es hospitalizado en NY

Liev Schreiber, protagonista de X-Men: orígenes, pasó la noche del domingo en un hospital de Nueva York por un misterioso problema de salud. De acuerdo con información publicada por TMZ, el actor de 58 años experimentó un fuerte dolor de cabeza que despertó su preocupación, por ello, y como recomendación médica, decidió internarse.

Fuentes cercanas al histrión afirmaron que esta medida fue meramente preventiva; y es que, al no encontrar una causa aparente para su malestar, se sometió a una serie de exámenes y así descartar cualquier señal de emergencia.

Aunque se desconocen los detalles sobre su diagnóstico, fuentes cercanas aseguran que Schreiber se encuentra bien: “puede hablar, caminar y moverse sin dificultad”.

Incluso, el representante del actor confirmó al medio estadounidense que, durante la tarde de este lunes, Schreiber fue dado de alta y recibió la autorización para retomar sus actividades laborales.

Padecimiento

Esta no sería la primera vez que el actor de La profecía es llevado al hospital por un extraño problema de salud. En abril del 2024 reveló que le fue detectada una rara afección llamada amnesia global transitoria. “Estaba en mi camerino y tenía un dolor de cabeza terrible. Pensé que tal vez era por comer comida rápida, pero se sentía un poco más fuerte que eso”, dijo al programa Late Night with Seth Meyers.

Las alarmas se encendieron cuando no pudo recordar su nombre ni las líneas de Late Night with Seth Meyers, obra que en ese entonces protagonizaba. “Algo andaba muy mal. La obra se me ha borrado de la cabeza… Sé que estoy en una obra, pero no sé en cuál”, dijo.

Hasta el momento, el actor no ha dado ninguna actualización sobre su estado de salud y tampoco se sabe si este episodio tenga que ver con la condición que ya le fue detectada.