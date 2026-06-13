Actor de X-Men padece cáncer de mama

El actor canadiense Tyler Mane, conocido por interpretar a personajes imponentes en la pantalla grande, reveló que enfrenta un diagnóstico poco común y “súper raro”: cáncer de mama masculino, una enfermedad que afecta a menos del 1% de los casos totales de este tipo de cáncer.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de 59 años compartió que recibió recientemente la noticia y decidió hablar públicamente sobre su estado de salud, luego de considerar mantenerlo en privado por vergüenza y desconocimiento inicial. “Sí. Tengo cáncer de mama. Y sí, es súper raro. Solo el 1% de los cánceres de mama son hombres. Seré honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Quiero decir, es un poco embarazoso. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados por adelantado porque no se habla de eso y no se busca”, confesó.

Con poca probabilidad

Mane explicó que, estadísticamente, aproximadamente 1 de cada 755 hombres puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, lo que convierte su caso en algo inusual incluso dentro del ámbito médico. Señaló además que la falta de información y la baja sospecha clínica en hombres puede provocar diagnósticos tardíos, algo que él mismo enfrentó antes de insistir en estudios más profundos.

El actor relató que fue su esposa quien lo impulsó a insistir en la extracción de un bulto, lo que permitió detectar la enfermedad a tiempo. Actualmente, ya comenzó su primera etapa de quimioterapia, proceso que ha compartido con sus seguidores mediante imágenes desde el hospital, donde incluso mostró un mensaje desafiante contra la enfermedad.