Actor mordió a su compañera

Durante la convención Washington State Summer Con, el actor Martin Kove, conocido por su papel como el malvado sensei John Kreese en Cobra Kai, mordió a su compañera de reparto Alicia Hannah-Kim.

El hecho ha conmocionado a los fans de la serie, pues al parecer el hecho distanciaría a ambos. Incluso agentes de la policía tuvieron que intervenir.

De acuerdo con un informe del policía difundido por Entertainment Weekly, el intérprete mordió a Hannah-Kim en una firma de autógrafos en la convención. Personal de seguridad expulsó al famoso del lugar para evitar más problemas. “Pasé junto a Martin Kove, le di un golpecito en el hombro y lo saludé. Se dio la vuelta, me agarró el brazo y me mordió con fuerza, casi haciéndome sangrar”, comentó Alicia Hannah-Kim

La actriz explicó que, después de que el actor la mordiera, él le agarró el brazo e intentó besarle la herida para disculparse. Al volver a su mesa, ella le contó lo sucedido a su esposo, Sebastian Roché, y a su representante.

LA NBC News difundió el momento exacto en que Hannah-Kim, junto a su pareja y representante, fueron a encarar directamente a Martin Kove fuera de la convención para exigirle una explicación por haberla mordido. Kove únicamente se disculpó con la actriz y dijo que lo hizo porque “estaba jugando” y dijo que ambos eran así de juguetones, dejando en claro que lo hizo sin intención de herirla. Sin embargo, Hannah-Kim dijo estar “realmente enfadada”.

Tras terminar su informe con la policía, Alicia Hannah-Kim se negó a declarar voluntariamente lo sucedido por escrito y pidió que el actor no fuera arrestado. A través de una declaración obtenida por la revista Variety, el actor Martin Kove escribió: “Me pasé y no hay excusa alguna para mi comportamiento. Lamento mis acciones y asumo toda la responsabilidad por lo que hice, y nuevamente les pido disculpas a ella y a su esposo. Me comprometo a aprender de esto y no volverá a suceder”.

Hasta el momento, el incidente con la Hannah Kim no ha escalado hasta otras autoridades.