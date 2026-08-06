Actor reacciona a comentario de Klitbo

Cynthia Klitbo dejó con la boca abierta a más de uno al revelar que se enamoró de Alberto Estrella mientras compartían escenas en televisión. Ahora, el actor reaccionó a las declaraciones de su excompañera.

Hace unos días, durante su participación en La casa de los famosos México, la villana de telenovelas recordó que las escenas románticas que grababa junto a Estrella despertaban en ella sentimientos que iban más allá de la actuación. Incluso admitió que disfrutaba los besos que compartían frente a las cámaras. “Me calentaba mucho”, confesó.

Aunque la atracción nunca trascendió la ficción, ya que en ese momento mantenía una relación sentimental, Klitbo reconoció que incluso llegó a declararle su amor. “Albertito, te amo. Tú sabes que yo te me declaré, recordó.

Respuesta

El actor, en entrevista en Hoy, declaró: “Todo aquel actor que diga que no siente cosas está mintiendo. Pues claro que se siente”, con una sonrisa. Sin embargo, dejó claro que el profesionalismo siempre está por encima y que los actores saben distinguir entre la ficción y la vida real.

Además, habló con cariño de Klitbo y destacó el respeto que siente por ella. “Si ella estaba en ese momento casada, no creo que ella tuviera otro tipo de intención, pero el profesionalismo siempre existe y también hay un respeto por la otra persona. Yo adoro a Cynthia, afirmó. Finalmente, reiteró el afecto que siente por la actriz y la describió como una gran compañera de trabajo.

Klitbo y Estrella compartieron créditos en Alguna vez tendremos alas, melodrama producido por Televisa y estrenado en 1997, cuya historia se desarrollaba en uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México. Actualmente, Cynthia Klitbo mantiene una relación con el cinefotógrafo Luis Rodríguez, quien es 30 años menor que ella.

Antes de ingresar a La casa de los famosos México, la actriz compartió en redes sociales que le gustaría tener un hijo con su pareja, pues siempre ha soñado con volver a ser madre después del nacimiento de Elisa Fernanda, fruto de su relación con el coordinador artístico Rubén Lira.