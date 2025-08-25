Actor se salva de bacteria

Un viaje de ensueño a Filipinas terminó convertido en pesadilla para el actor Manuel Masalva, conocido por sus papeles en Narcos y Pecados inconfesables. En abril pasado contrajo una bacteria que lo mantuvo en coma durante un mes en un hospital de Dubai y lo dejó cuatro meses más en recuperación.

Ahora, el actor reaparece públicamente y comparte cómo avanza su rehabilitación. A través de Instagram publicó su primera foto desde el gimnasio, luciendo camiseta blanca, short verde y muñequeras, mientras trabaja para recuperar su condición física. “¡Hola, mi gente y familia! Bello día para todxs. Muchas pero muchas gracias por sus mensajes, sus buenos deseos. Estoy bien, pero sigo recuperándome”, escribió.

Masalva también aprovechó para aclarar que un video reciente donde se le veía subir a un avión en realidad es del 2024, antes de las grabaciones de Pecados inconfesables, con el que quería agradecer a la vida y a su trabajo. Asimismo, reveló que perdió 28 kilos debido a la infección y todavía está rehabilitándose para caminar. “Les subo una foto de mi ‘look’ actual. L@s quiero mucho… Me veo y me siento bien”, aseguró.

Durante la crisis, la familia del actor organizó una campaña de apoyo en la plataforma Go Fund Me para cubrir gastos médicos que superaban el millón de pesos mexicanos. Amigos y colegas como Alfonso Dosal ayudaron con donaciones y mantuvieron informados a los fans.