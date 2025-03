El mundo del doblaje en Latinoamérica enfrenta un nuevo desafío con la creciente implementación de inteligencia artificial (IA) en la producción de contenido audiovisual.

Recientemente, Amazon Prime Video anunció el uso de esta tecnología en sus proyectos, lo que ha generado una ola de rechazo por parte de actores de voz mexicanos, quienes argumentan que la IA no puede reemplazar la esencia y emoción que aportan los profesionales al interpretar personajes.

Distintas figuras del doblaje han manifestado su preocupación ante lo que consideran una amenaza para su profesión. Cristina Hernández, reconocida por ser la voz de Alegría en Intensa-mente, explicó que el uso de IA podría afectar la calidad del contenido, ya que las voces sintéticas carecen de la profundidad emocional que caracteriza a un actor humano. “Las empresas están empezando a usar IA para doblar contenido, y aunque es una herramienta útil, no debe ser una sustitución. Un actor de doblaje da personalidad y alma a un personaje, algo que la IA no logra”, señaló Hernández en un video compartido en redes sociales.

Otra actriz que ha expresado su desacuerdo es Patricia Acevedo, quien ha interpretado a Lisa Simpson en Los Simpson. Acevedo criticó la postura de Prime Video y enfatizó la importancia de la intervención humana en el doblaje. “Los sentimientos los transmitimos los actores, no una máquina. Esto no se vale y no lo podemos permitir”, mencionó.

Lili Barba, voz de Carlitos en Rugrats, destacó tres principales preocupaciones sobre la IA en el doblaje. Uno es la pérdida de empleo, pues la implementación de IA en la industria podría reducir la demanda de actores de voz, afectando directamente su fuente de ingresos.

Asimismo, la disminución en la calidad, ya que las voces generadas por IA carecen de la entonación natural y la experiencia que un actor humano aporta a la interpretación. Y finalmente, el riesgo de clonación de voz: la tecnología podría ser utilizada para replicar voces sin consentimiento, vulnerando los derechos de los artistas. “La industria ha trabajado por años con asociaciones y el gobierno para proteger nuestras voces del uso no autorizado. Es fundamental unirnos para defender nuestra profesión”, expresó Barba.

Javier Rivero, actor que ha dado voz a personajes icónicos como Nacho en Nacho Libre, realizó una comparación entre su voz y la generada por IA, evidenciando la diferencia en expresión y matices emocionales. Su demostración reforzó el argumento de que la inteligencia artificial aún está lejos de alcanzar el nivel de interpretación humana.