Actores defienden el teatro

Marina de Tavira y Alberto Estrella, actores formados en el teatro, lamentan la desafortunada opinión de Timothée Chalamet (nominado al Óscar por Marty Supreme) sobre que a nadie le importan artes como la ópera y el ballet, porque esto es el reflejo de una generación. “Qué comentario tan desafortunado, porque nos habla de una generación que no aprecia la raíz, la base. También se refería al teatro entonces, como un arte casi muerto. ¿Qué no se da cuenta que es a través de lo vivo, de lo presencial, que uno recupera la propia naturaleza humana?”, cuestiona Estrella, con 40 años de carrera.

Sobre esto, Marina fue más mesurada y más allá de criticar al actor estadounidense, señala que a las artes escénicas nada las puede sustituir, ni la IA, pero tampoco se pueden comparar con un arte masivo como el cine, porque las historias suceden con cada función y nunca son las mismas.

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Ambos saben de lo que hablan, porque iniciarán una segunda temporada de la obra La niña en el altar, que estará en el teatro El Galeón Abraham Oceransky el 27 de marzo. Se trata de un drama griego a través de la mirada contemporánea de la dramaturga irlandesa Marina Carr, en la cual se aborda el dolor y la sed de venganza de Clitemnestra, cuando Agamenón sacrifica a la hija de ambos.

“Lo que vive Clitemnestra (la violencia de género y el feminicidio) es aterrorizante, y llama a la acción, pero sobre todo me da la certeza de que esto es algo ancestral y que para cortarlo de raíz se necesita mucho, porque está insertado en lo más profundo de la civilización”, expreso de Tavira.