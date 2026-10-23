Actores destacan poder de empatía

Temas como la pérdida, la maternidad truncada y la adolescencia pueden ser muy difíciles de abordar; sin embargo, recurrir a la fantasía, el humor y personajes entrañables puede hacer que hablar de ellos sea menos doloroso, señalaron los protagonistas de la película Wildwood: el bosque salvaje.

“El mundo está muy dividido y la fantasía funciona para comunicar temas como ese. Este es como una especie de colchón; es decir, se aleja aparentemente de la realidad y permite mostrar esta clase cosas sin provocar rechazo”, explicó Javier Ibarreche, quien forma parte del elenco de doblaje del filme.

Trama

La historia cuenta la aventura de una adolescente llamada Prue McKeel (Macarena García), cuyo hermano menor, Mac, es secuestrado por una parvada de cuervos, por lo que se ve obligada a adentrarse en el Bosque Impasable; un lugar oculto a los ojos del mundo, pero en el que Prue deberá enfrentar conflictos y secretos oscuros para rescatar a su familia y descubrir su propio destino. “Tiene una lección muy hermosa de valentía. El poder más grande de mi personaje es ser empática; porque logra ver las cosas no solo a través de su dolor, también de las otras personas y eso la hace, para mí, una heroína”, expresó Macarena, durante la conferencia para presentar el filme.

Javier Ibarreche, Emilio Treviño y Macarena García, fueron invitados por la distribuidora Imagem Films Mx, para dar voz a los protagonistas de esta historia, que llega a los cines de México el 29 de octubre.

Un mundo nuevo

Para Macarena García, este filme significó su debut en el mundo del doblaje, un área de la actuación que tenía muchas ganas de explorar pero que no había tenido la oportunidad de hacerlo. “Me sentí aterrada, muerta de miedo, pensé ‘ya no hay vuelta atrás, esto es real y va a pasar’, así que me entregué a vivir algo muy nuevo, a sentir ese nervio y dejarme llevar por los expertos. Fue muy mágico”, contó.

La actriz, quien también es parte del elenco de la serie Timbiriche, explicó que esta aventura le enseñó lo poderosa que puede ser la voz, porque con ella tenía que dar intenciones, sentimientos y estados de ánimo. “Me parece una habilidad espectacular y es algo que quería probarme”, dijo.