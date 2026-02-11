Actores latinos alzan la voz

Más de 100 actores, artistas y narradores latinos pusieron un alto público a Hollywood tras la polémica por el casting de Deep cuts, nueva película de A24.

La discusión estalló cuando se anunció que Odessa A’zion, actriz estadounidense de ascendencia alemana y judía, interpretaría a Zoe Gutiérrez, un personaje mexicano. Lo que empezó en redes, terminó en una carta abierta que acusa un problema de fondo: la exclusión sistemática del talento latino.

Entre los firmantes aparecen nombres de peso como Diego Boneta, Eva Longoria, Jessica Alba, Eiza González, Kate del Castillo, John Leguizamo y Michael Peña. “Las recientes decisiones de ‘casting’ han dejado al descubierto un patrón preocupante”, señala el documento. Y añade: “La carta también subraya que el problema va más allá de un solo caso: Esto no se trata de un solo actor o un proyecto. Se trata de un sistema que ignora repetidamente al talento latino cualificado, incluso cuando nuestras identidades, historias y experiencias impulsan las narrativas más perdurables”.

Apoya la decisión

Antes de que la carta se hiciera pública, A’zion anunció que dejaba el proyecto. En su mensaje fue directa: “¡Estoy con todos ustedes y no voy a hacer esta película!… Lamento mucho que esto haya sucedido”.

Los firmantes reconocieron el gesto, pero preguntaron: “¿Cómo ocurrió esto?”. La exigencia es concreta, los firmantes piden audiciones abiertas para actores latinos, ejecutivos latinos en puestos de decisión e inclusión desde el desarrollo creativo. El texto enfatiza que la representación no se limita a la pantalla, sino que debe existir también detrás de cámaras.

Dirigida por Sean Durkin y producida por A24, Deep cuts sigue en pie, pero el papel quedó vacante. El mensaje que deja al final la carta es claro: “El mundo está observando”.