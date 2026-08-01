Actores y actrices que se adentraron en la música

No solo actuaron, se metieron de lleno en el papel y les fue muy bien. Esta lista demuestra que cuando hay talento se pueden dominar muchas disciplinas artísticas.

Rami Malek como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

Aprendió a moverse como Freddie. Ganó el Óscar.

Austin Butler como Elvis Presley en Elvis

Cantó él mismo varios de los temas de la película. Se quedó con la voz de Elvis por dos años.

Reese Witherspoon como June Carter en Walk the line

Cantó de verdad y ganó un Óscar.

Lady Gaga como Ally en A star is born

Ya era cantante, pero aquí interpretó a una que inicia su carrera. La película ganó el Óscar a la mejor canción.

Andra Day como Billie Holiday en The United States vs. Billie Holiday

Nominada al Óscar, cantó todo.

Jamie Foxx como Ray Charles en Ray

Él es pianista de verdad. No necesitó un doble. Ganó el Óscar.

Joaquin Phoenix como Johnny Cash en Walk the line

Cantó y tocó la guitarra en vivo. Nominado al Óscar.

Jennifer Hudson como Aretha Franklin en Respect

La misma Aretha la eligió antes de morir.

Meryl Streep como Ricki Rendazzo en Ricki and the Flash

Rockera que dejó todo por perseguir la música. Aprendió a tocar guitarra eléctrica.

Ryan Gosling y Emma Stone como Sebastian y Mia en La La Land

Él aprendió a tocar el piano por 4 meses, 6 horas al día. Ella hizo de cantante-actriz aspirante.

Timothée Chalamet como Bob Dylan en A complete unknown

La más reciente, cantó 40 canciones de Dylan en vivo.

Emily Blunt como Mary Poppins en Mary Poppins returns

Niñera con carrera musical total.

John Travolta y Olivia Newton-John como Danny y Sandy en Grease

Cantantes que sueñan con fama y amor de verano.

Zendaya y Zac Efron como Anne Wheeler y Phillip Carlyle en The Greatest Showman

Artistas de circo que hacen carrera musical en el show de P. T. Barnum.

Bradley Cooper como Jackson Maine en A star is born

Aprendió a tocar guitarra. Cantó en Glastonbury y Coachella de verdad para filmar la película.