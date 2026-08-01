Actores y actrices que se adentraron en la música

No solo actuaron, se metieron de lleno en el papel y les fue muy bien. Esta lista demuestra que cuando hay talento se pueden dominar muchas disciplinas artísticas.
Rami Malek como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody
Aprendió a moverse como Freddie. Ganó el Óscar.
Austin Butler como Elvis Presley en Elvis
Cantó él mismo varios de los temas de la película. Se quedó con la voz de Elvis por dos años.
Reese Witherspoon como June Carter en Walk the line
Cantó de verdad y ganó un Óscar.
Lady Gaga como Ally en A star is born
Ya era cantante, pero aquí interpretó a una que inicia su carrera. La película ganó el Óscar a la mejor canción.
Andra Day como Billie Holiday en The United States vs. Billie Holiday
Nominada al Óscar, cantó todo.
Jamie Foxx como Ray Charles en Ray
Él es pianista de verdad. No necesitó un doble. Ganó el Óscar.
Joaquin Phoenix como Johnny Cash en Walk the line
Cantó y tocó la guitarra en vivo. Nominado al Óscar.
Jennifer Hudson como Aretha Franklin en Respect
La misma Aretha la eligió antes de morir.
Meryl Streep como Ricki Rendazzo en Ricki and the Flash
Rockera que dejó todo por perseguir la música. Aprendió a tocar guitarra eléctrica.
Ryan Gosling y Emma Stone como Sebastian y Mia en La La Land
Él aprendió a tocar el piano por 4 meses, 6 horas al día. Ella hizo de cantante-actriz aspirante.
Timothée Chalamet como Bob Dylan en A complete unknown
La más reciente, cantó 40 canciones de Dylan en vivo.
Emily Blunt como Mary Poppins en Mary Poppins returns
Niñera con carrera musical total.
John Travolta y Olivia Newton-John como Danny y Sandy en Grease
Cantantes que sueñan con fama y amor de verano.
Zendaya y Zac Efron como Anne Wheeler y Phillip Carlyle en The Greatest Showman
Artistas de circo que hacen carrera musical en el show de P. T. Barnum.
Bradley Cooper como Jackson Maine en A star is born
Aprendió a tocar guitarra. Cantó en Glastonbury y Coachella de verdad para filmar la película.