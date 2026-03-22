Actores y directores que han sido vetados

Se dice que las declaraciones de Timothée Chalamet le hicieron perder el premio Óscar, pero hay otros personajes famosos cuyas acciones los ha llevado incluso a ser expulsados.
Carmine Caridi en 2004
Expulsado por compartir copias de películas nominadas con otras personas.
Richard Gere en 1993
Sancionado con prohibición de 20 años por hablar sobre la ocupación china del Tíbet.
Harvey Weinstein en 2017
Expulsado por acusaciones de abuso sexual y acoso.
Roman Polanski en 2018
Expulsado por su historial de abuso sexual a menores.
Adam Kimmel en 2021
Expulsado por ser un agresor sexual registrado.
Will Smith en 2022
Vetado por 10 años, luego de golpear a Chris Rock en la ceremonia.
Bill Cosby en 2018
Expulsado por su condena por agresión sexual.
Walt Disney en 1947
Excluido por ser acusado de comunista.
Rob Lowe en 1989
Participó en una presentación incómoda.
Marlon Brando en 1973
Rechazó el Óscar a mejor actor en protesta por el trato a los nativos americanos.
Michael Moore en 2003
Pronunció un discurso contra la invasión de Irak.
Adrien Brody en 2003
Besó a Halle Berry en la ceremonia, sin su consentimiento.
Faye Dunaway y Warren Beatty en 2017
Anunciaron incorrectamente a La La Land como ganadora a mejor película.
John Travolta en 2014
Se confundió al pronunciar el nombre de Idina Menzel.