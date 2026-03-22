Actores y directores que han sido vetados

Se dice que las declaraciones de Timothée Chalamet le hicieron perder el premio Óscar, pero hay otros personajes famosos cuyas acciones los ha llevado incluso a ser expulsados.

Carmine Caridi en 2004

Expulsado por compartir copias de películas nominadas con otras personas.

Richard Gere en 1993

Sancionado con prohibición de 20 años por hablar sobre la ocupación china del Tíbet.

Harvey Weinstein en 2017

Expulsado por acusaciones de abuso sexual y acoso.

Roman Polanski en 2018

Expulsado por su historial de abuso sexual a menores.

Adam Kimmel en 2021

Expulsado por ser un agresor sexual registrado.

Will Smith en 2022

Vetado por 10 años, luego de golpear a Chris Rock en la ceremonia.

Bill Cosby en 2018

Expulsado por su condena por agresión sexual.

Walt Disney en 1947

Excluido por ser acusado de comunista.

Rob Lowe en 1989

Participó en una presentación incómoda.

Marlon Brando en 1973

Rechazó el Óscar a mejor actor en protesta por el trato a los nativos americanos.

Michael Moore en 2003

Pronunció un discurso contra la invasión de Irak.

Adrien Brody en 2003

Besó a Halle Berry en la ceremonia, sin su consentimiento.

Faye Dunaway y Warren Beatty en 2017

Anunciaron incorrectamente a La La Land como ganadora a mejor película.

John Travolta en 2014

Se confundió al pronunciar el nombre de Idina Menzel.