Actrices y actores cambian de rol

Varios rostros conocidos del cine mexicano han decidido explotar su faceta como realizadores, y lo hacen sin haber cursado necesariamente una carrera de dirección, pero tienen tras de sí varias películas y series en las que han ido aprendiendo la dinámica detrás de cámaras.

La decisión de ser los responsables de gritar “¡acción!” y “¡corte!” se debe, en la mayoría de los casos, de contar sus propias historias, a narrar aquellas que saben que difícilmente produciría una plataforma dominada por los algoritmos o alguna casa productora grande que principalmente opta por lo comercial, con sus excepciones.

Por otro lado, es regresar de alguna manera al cine artesanal con el que muchos iniciaron, lejos de los numerosos equipos de producción, filas de campers y pago de hoteles. Su manera de dirigir difiere de lo tradicional, pues se comunican con su reparto de otra manera. No son necesarias grandes explicaciones, sino que muchas veces basta un gesto o algún sonido gutural para hacer entender a su dirigido lo que desea de ellos.

Por si fuera poco, tienen la humildad de aceptar que no saben todo, así que se rodean de un equipo con experiencia en temas como fotografía o diseño de producción.

Ana de la Reguera

La primera en debutar es la veracruzana con Un hombre cada semana, que ya contabiliza medio millón de asistentes. Llegó luego de haber dirigido algunos episodios de su serie Ana y, ya para la película, se acopló con el codirector Marco Polo Constandse para ver la puesta en cuadro.

Claudio Roca

Con Manual de una pareja, el actor dio el salto a la dirección al no encontrar quién contara su historia. Junto a Natasha Dupeyrón, la cinta retrata el último día de una pareja que se resiste al final. Transcurre en 12 horas y se filmó en una sola casa.

Daniel Giménez Cacho

El protagonista de Arráncame la vida debuta dirigiendo a los 64 años, tras más de un sexenio intentando llevar a la pantalla Juana, una historia sobre una periodista atravesada por la violencia laboral y familiar, basada en un caso real.

Horacio García Rojas

El actor de Diablero debuta como director con El reflejo del eco, un duelo entre dos hombres marcados por un atentado: uno lo ejecutó, el otro perdió a su esposa y busca venganza. “¿Dónde termina la violencia?”, plantea. La cinta, no lineal, se filmó en secreto en CDMX y San Miguel.

Mayra Hermosillo

La actriz de Los gringo hunters presentó Vainilla, una cinta ya premiada en Huelva, Morelia y Venecia. La historia, inspirada en su vida, retrata mujeres que lucha, por conservar su hogar.