Recientemente, la actriz Daniela Luján reveló que lleva alrededor de un mes comprometida con su novio, el también actor Mario Alberto Monroy.

La primera vez que mostró la joya fue durante la gala de los Eliot Awards, que reconocen a lo mejor de los líderes digitales en México, y se mostró emocionada por esta nueva etapa en su relación con el actor.

Durante una entrevista con Televisa Espectáculos la actriz de Una familia de diez reveló cuánto tiempo lleva comprometida, y aseguró que recibir el anillo de compromiso cambió su perspectiva de muchas cosas, entre ellas “formalizar” su relación con una joya. “Llevo un mes comprometida, fue muy romántico, llevamos ya mucho tiempo de novios, yo creía que no era necesario para mí casarnos, formalizar, pero cuando me dio el anillo dije ‘ah, no manches, qué felicidad y qué emoción’, como que me cambió la perspectiva de eso y ya no soy tan ‘hippie’”, dijo entre risas.

¿Cuándo se va a casar Luján?

A pesar de que su compromiso ya tiene un mes, la actriz de El diario de Daniela reveló que todavía no ha hecho ningún plan para la boda, ya que tanto ella como su ahora prometido se encuentran ocupados por cuestiones de trabajo.

“Nada, no he visto nada (de la boda), con los ensayos y con todo lo que tenemos de chamba tanto él como yo no hemos podido sentarnos a planear nada”, aseguró Daniela Luján, quien a pesar de que todavía no empieza a planificar, se mostró feliz por su próxima boda.

¿Quién es Mario Monroy?

Mario Alberto Monroy es un actor y escritor de obras de teatro que actualmente tiene 42 años y se desenvuelve en el medio del espectáculo mexicano desde su juventud.

Ha participado en diversas producciones y puestas en escena. La más reciente es El Gallo de Oro, donde comparte créditos con Lucero y Plutarco Haza.