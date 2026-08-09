Actriz de Emily in Paris sufre accidente

Minnie Driver, actriz de la popular serie Emily in Paris, sobrevivió a un fuerte accidente automovilístico en Francia. La intérprete de 56 años compartió un video en Instagram desde su hogar, donde aparece recostada en su cama y utilizando un collarín.

Driver contó que hace unos días viajaba junto a su amigo Ben cuando ocurrió el choque. “De alguna manera, logramos salir. Bueno, no salimos caminando. Salimos arrastrándonos. Pero logramos salir con vida”, expresó.

La famosa explicó que el percance ocurrió en un camino rural y que otro automóvil no se detuvo en una intersección, por lo que terminó impactándolos a gran velocidad. Además, aclaró que ella no fue responsable del hecho. “Estoy bien. Tengo un esguince en el cuello”, agregó.

Impactada

La protagonista de En busca del destino aseguró que continúa en estado de shock y que ha llorado constantemente, aunque confía en que se recuperará.

Driver también aprovechó su publicación para hacer un juego de palabras con su apellido y agradecer a la automotriz Kia, al señalar que el diseño del vehículo y sus bolsas de aire ayudaron a protegerlos durante el impacto.

La actriz reconoció además al conductor de una camioneta que se detuvo para auxiliarlos antes de que llegaran las ambulancias, así como a otro automovilista que observó la escena, pero siguió su camino.

En los últimos días, Minnie Driver había compartido en redes sociales imágenes de su viaje por Francia, donde mostró algunos momentos disfrutando de crepas y recorriendo lugares emblemáticos del país.