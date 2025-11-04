Actriz demanda a producción

Catherine Corcoran, la actriz que interpretó a Dawn, una de las chicas asesinadas por Art el Payaso en la película Terrifier (2016), demandó al director Damien Leone y a los productores del filme.

Según informó The Hollywood Reporter, la intérprete presentó una demanda en un tribunal federal de California, donde acusó a los productores de incumplimiento de contrato y presunto acoso sexual. “Este caso presenta una historia demasiado común de productores de cine de bajo presupuesto que se aprovechan de una joven actriz mediante fraude, acoso sexual y, en última instancia, traición”, afirma la denuncia.

Trayectoria

Catherine Corcoran es una actriz nacida el 30 de mayo de 1992 en Pensilvania. Entre sus producciones destacan películas como Desde mi cielo (2009); Gossip Girl (2011); Terrifier (2016); Long lost (2018) y If it bleeds (2025).

Además de su trabajo en el cine y en series, ha participado en diversos estudios de producción como: Silver Sound Studios, Motown Records, Metro Esports, Zeldavision Media, Little Bear Studios y ReKT Global.

Ella aparece de las escenas más recordadas de Terrifier donde es una de las primeras víctimas del payaso psicópata y colgada boca abajo.

Actualmente la actriz lleva 7 de años de carrera en donde en su mayoría ha actuado en películas de terror y sigue presente en el mundo de la actuación pese a la demanda que sostiene contra la producción. Corcoran ha sostenido que la escena de la película de terror le produjo secuelas físicas y además, no habría consentido aparecer desnuda en escena, yendo en contra de las normas del sindicato SAG, requiriendo de un consentimiento por escrito para este tipo de escenas.