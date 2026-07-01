Actriz murió por causa del sismo

Tras cinco días de búsqueda, la familia de Gabriela Fleritt, actriz y comediante venezolana, confirma que ya han hallado los cuerpos sin vida, no solo de ella, sino de su hija, Andrea Laya, y uno de sus dos nietos, Mariano; el único sobreviviente de los terremotos fue su otro nieto, el pequeño Sebastián.

Luego del siniestro que, hasta la fecha y, de acuerdo con cifras oficiales, ha arrebatado la vida de alrededor de mil 450 venezolanos, la familia Fleritt mostró la angustia que le embargaba el desconocer el paradero de cuatro de sus integrantes.

Se trataban de Gabriela, su hija Andrea y los dos hijos de la joven, Mariano y Sebastián, ambos, menores de edad. El mayor promotor de su búsqueda fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt que, a través de distintos post, solicitó ayuda de sus conciudadanos para que se dieran cita en Residencia Las Palmas, ubicada cerca de la parroquia Macuto, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos y, donde residía doña Gabriela con su familia.

Rescate

El domingo 28 de junio, el joven habló de la impotencia que experimentaban él, su padre y algunos de sus tíos, ya que eran los únicos que estaban buscando entre los escombros del edificio donde vivían, mientras que el que se encontraba a lado, era asistido por alrededor de 100 personas. “Es increíble como en el edificio de al lado, más de 100 personas ayudando y sacando escombros, junto con ayuda de autoridades y, en el edificio Las Palmas solo estábamos ocho personas, con uñas, dientes, mandarrias y convicción”, escribió.

En ese momento, los Fleritt ya habían encontrado a Sebastián, el nieto mayor de la actriz, mientras, guardaban las esperanzas para rastrear al resto de la familia, quienes pensaban que tal vez se habían refugiado en otro sitio, tras los efectos del siniestro.

Lamentablemente, durante la media noche, el joven dio a conocer que ya habían encontrado los cuerpos de los tres integrantes de la familia que restaban, todos ellos, sin signos de vida.