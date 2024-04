Dicen que en el amor no hay edad y para prueba, lo que vive la actriz de telenovelas colombianas, Alina Lozano, quien a sus 55 años logró quedar embarazada, a pesar de estar en su etapa de menopausia.

Pero eso no es todo, este bebé que viene en camino, lo concibió con su pareja, el joven Jim Velásquez, quien es 30 años menor que ella. “Esta es la tercera y última prueba de embarazo. Me siento optimista, sí he sentido cambios, cosas raras y hay algunas cositas. Curiosamente, yo que tengo siempre ganas de comer, ahora no tengo apetito, como en mi primer embarazo”, dijo Alina en redes sociales.

“Se nos hizo el milagrito”, escribió la pareja en redes, cuando mostraron la prueba de embarazo, lo que confirmó la llegada de este nuevo integrante. La noticia generó polémica, pues hay quienes les mandan los mejores deseos, pero también quienes aseguran que solo está fingiendo para ganar “likes”.