Actriz sobrevive a explosión

La actriz Patricia Valenzuela sobrevivió a una explosión por acumulación de gas en su departamento, un día después de haberse mudado. El accidente, ocurrido a finales de enero, le provocó quemaduras de segundo grado en el rostro y las piernas.

A través de redes sociales compartió un video y su testimonio sobre el momento. “Solo recuerdo verme envuelta en llamas, pude sentir el fuego recorriendo mi cuerpo”, relató. En medio del incendio, aseguró que pensó que no saldría con vida: “Corría y el fuego me perseguía, pensé:‘me voy a morir’”.

La explosión se originó por una llave de gas abierta en una conexión para secadora sin instalar. Aunque detectó el olor y se cerró la válvula, el gas ya se había acumulado. “Cometí el error de no salirme del lugar”, reconoció.

Minutos después, una chispa provocó la detonación y aunque fue atendida a tiempo, las lesiones cambiaron su apariencia. “Hoy me miro al espejo y no me reconozco. Lloré mucho”, señaló. Más repuesta y con sentido del humor, bromeó con sus seguidores: “Si alguien sabe del ‘casting’ de una actriz quemada, avíseme... ya en serio, solo quiero recordarte, vive”, destacó.