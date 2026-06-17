Acuerdan trabajar en sinergia por las artes

El Ayuntamiento de Tapachula y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) firmaron un convenio de colaboración en la sala de usos múltiples del teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

En este acto en el que participaron Yamil Melgar Bravo, presidente del Ayuntamiento Constitucional de la Perla del Soconusco, y Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, también fue presentada la convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos.

Al tomar la palabra, Melgar Bravo agradeció la consolidación de este acuerdo para fortalecer la promoción y fomento de la cultura en el municipio de Tapachula. “Agradecemos la firma de este convenio. Es la cuarta ocasión consecutiva en la que también damos a conocer este premio literario que ha ido consolidándose con el paso de los años, resaltando la labor de este gran dramaturgo y gran tapachulteco”, enfatizó.

El promocionar este tipo de actividades —indicó— es un orgullo que ayuda a motivar a los jóvenes a que sigan vinculándose con el tema de la cultura. Por su parte, Angélica Altuzar expresó su alegría por la consolidación de este acuerdo. “Venimos trabajando muy a gusto, dandole al Soconusco un impulso importante en el mundo del arte. Quiero resaltar la labor que realiza la Dirección de Arte del municipio de Tapachula, con quienes venimos trabajando desde hace un buen tiempo, dandole cabida al desarrollo de diversos trabajos creativos”, refirió.

Convocatoria

Posteriormente, la titular del Coneculta invitó al público en general a conocer las bases de la convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos, la cual quedó abierta desde el lunes 15 de junio.

“Este premio nos enorgullece porque lleva el nombre de un gran tapachulteco, de un hombre cuya obra se sostiene por su calidad estética y porque su nombre fue muy sonado durante la década de los 80 con grandes producciones”, expresó.