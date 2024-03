Acusa a Johnny Depp de agresión verbal

A casi dos años del mediático juicio contra Amber Heard, la polémica vuelve a salpicar a Johnny Depp, pues ahora está siendo acusado de presunta agresión verbal por parte de una de sus excompañeras de reparto.

Durante su participación en el podcast Powerful truth angels, la actriz Lola Glaudini contó el desagradable momento que vivió con el protagonista de Piratas del Caribe, cuando ambos trabajaron juntos en la cinta Blow, en 2001.

Según Glaudini, en su primer día en el set, recibió indicaciones por parte del director, Ted Demme, para que se riera de uno de los monólogos del personaje de Depp y así lo hizo. “El primer día, ni siquiera conocía a Johnny Depp, Ted se acerca a mí y me dice ‘Lola, cuando Johnny dice esa palabra en particular, quiero que te eches a reír como si te acabara de decir la cosa más divertida’. Estamos en el fondo, en el fondo profundo, ¿de acuerdo?”, contó.

Sin embargo, esto causó la furia del actor y reaccionó de una manera muy violenta, lejos de lo que ella esperaba. “Johnny Depp se acerca a mí, me pone el dedo en la cara y yo estoy en bikini en el suelo; así que él se acerca y me dice ‘¿quién carajo te crees que eres? Cállate la maldita boca. Estoy tratando de decir mis líneas. Maldita idiota. ¿Ahora no es tan gracioso? ¿Ahora puedes callarte la maldita boca? En el silencio que estás, así es como te quedas’”, reveló.

Las palabras de Depp dejaron en completo shock a Lola y aunque la afectaron demasiado, se quedó callada y trató de no romper en llanto. “Esta fue mi primera película de estudio, hasta entonces solo había hecho películas independientes; y tengo a la estrella a la que he idolatrado, con quien estoy tan emocionada de trabajar, que me arañó en la cara. Lo único que tenía en la cabeza era ‘no llores, no llores, no llores’”, agregó.

De inmediato, llamó a su padre, el también actor Robert Glaudini, para contarle lo sucedido y que la aconsejara al respecto. “Tienes dos opciones en este momento. Puedes decir ‘que se jodan y nunca dejes que él te vea sudar’”, le dijo. Horas después, Depp se le acercó nuevamente, esta vez para expresarle una especie de disculpa, aunque ella no lo sintió real. “Sabes que estoy haciendo ese acento de Boston, y realmente me está jodiendo”, se excusó.

Hasta el momento, ni Johnny Depp ni su equipo de trabajo han reaccionado al respecto, pero este nuevo señalamiento podría traer consecuencias a su apenas reconstruida carrera. Recordemos que, con las acusaciones de abuso y violencia por parte de Heard, Johnny perdió múltiples contratos y papeles, entre ellos el del icónico Jack Sparrow y aunque el jurado falló a su favor, le ha costado dejar el escándalo atrás.

¿Quién es Lola Glaudini?

Originaria de Nueva York, Lola Glaudini es una actriz de cine y televisión, hija del dramaturgo Robert Glaudini. Inició su carrera en 1996, a los 25 años, en cintas independientes como Sin mapa; sin embargo, el reconocimiento lo encontró en las series televisivas, donde su carrera despegó.

Apreció en la serie NYPD Blue donde interpretó a Delores Mayo, una ayudante de oficina con problemas de adicción; posteriormente formó parte de The Sopranos. Pero en 2005 llegó a su carrera el personaje con el que más se le identifica, el de Elle Greenaway, en la serie Criminal minds.

A pesar de que este papel le dio gran visibilidad, abandonó la producción en la segunda temporada, según afirma el productor Ed Bernero, porque no le gustaba tener que vivir en Los Ángeles para grabar. Actuó en la quinta temporada de Agents of SHIELD y en 2018 se incorporó a la sexta temporada de Ray Donovan, interpretando a Anita Novak.