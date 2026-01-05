Acusado de delitos sexuales

El comediante y actor británico Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones por delitos sexuales, luego de que la policía del Reino Unido confirmara este martes que fue imputado por un nuevo cargo de violación y otro más de agresión sexual, relacionados con dos mujeres distintas. De acuerdo con las autoridades, estos nuevos cargos fueron autorizados por el Servicio de Fiscalía de la Corona y se suman a las acusaciones presentadas en abril pasado, cuando Brand fue señalado por cinco delitos adicionales que involucraban a otras cuatro mujeres.

Las acusaciones previas incluyen dos cargos de violación, uno de agresión indecente y dos más de agresión sexual, hechos que, según las investigaciones, se remontan a más de dos décadas atrás. Con ello, el caso del famoso ha cobrado mayor relevancia mediática y judicial.

Russell Brand, de 50 años, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 20 de enero para responder por los nuevos cargos presentados en su contra, según informó la policía británica en un comunicado oficial.

Asimismo, las autoridades detallaron que el proceso legal por las acusaciones anteriores ya tiene fecha programada. El juicio correspondiente a esos cargos está previsto para comenzar el 16 de junio en el Tribunal de la Corona de Southwark.

El actor y comediante, conocido por su participación en películas, programas de comedia y su presencia mediática en Reino Unido y Estados Unidos, se ha mantenido bajo el escrutinio público desde que las primeras denuncias salieron a la luz.

Hasta el momento, Russell Brand no ha emitido una nueva declaración pública tras el anuncio de estas recientes imputaciones, mientras el caso continúa su curso dentro del sistema judicial británico. Las autoridades reiteraron que las investigaciones siguen en marcha y que las víctimas continúan recibiendo apoyo especializado durante el proceso legal.