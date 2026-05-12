Acusan a abogada de maltrato animal

El diputado Sergio Mayer acusó por redes sociales a la abogada Mariana Gutiérrez nombrada “La aboga de las estrellas” de maltratar a su perro debido a una grabación que se ha difundido en redes sociales.

En el material compartido por el abogado Juan Hernández, apodado “La Defensa Más Letal” se observa como es que durante un festejo, presuntamente la abogada sostiene en manos a su perro, al que sacude de manera repetida para luego apretarlo contra su pecho.

Las imágenes se han difundido con rapidez, denunciando maltrato animal por parte de Mariana Gutiérrez.

Mayer calificó los actos de “indignante, ofensivo y agresivo”.

En su mensaje, el diputado mencionó a la Brigada Animal de la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina y a la fiscal Bertha Alcalde Lujan. “Violentar así a un ser vivo frente a tantas personas es porque se siente intocable”, dijo.

Perfil

De acuerdo con la revista Alto Perfil, Mariana Gutiérrez es una de las abogadas más reconocidas y prestigiadas en México, amiga de personajes importantes en el mundo de la política, el empresarial y de los espectáculos.