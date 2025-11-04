Acusan a David Harbour de acoso

A punto de estrenarse la quinta y última temporada de Stranger things, ha acaparado los titulares, pero esta vez no por algún adelanto o revelación relacionada con la trama, sino por los problemas legales que enfrentarían a dos de sus protagonistas.

De acuerdo con información del Daily Mail, la actriz Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia en contra de David Harbour, su compañero de reparto en la serie, por presunto hostigamiento durante el rodaje. “Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso laboral e intimidación antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”, publicó el medio británico.

Aunque no se han dado a conocer los detalles de las acusaciones, fuentes citadas por el medio aseguraron que todo se debió a un conflicto dentro del set y que, incluso, la intérprete de Once obligó a Netflix a iniciar una investigación interna.

Hasta el momento ni los actores ni la plataforma han hecho declaraciones al respecto; sin embargo, personas cercanas a la producción revelaron al medio que, durante todo el rodaje, la joven actriz estuvo acompañada por un representante personal para garantizar su comodidad.

Antes de que este conflicto saliera a la luz, Brown y Harbour mantenían una relación “paternal”. En 2021, declaró al podcast That scene with Dan Patrick que sentía una preocupación real por Millie, pues la había conocido siendo apenas una niña. “La conozco desde que tenía 12 años y siempre me ha preocupado su repentina fama”, dijo.