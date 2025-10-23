Acusan a Fidel Nadal de violencia

Canciones como “International love” y “Carita de alfajor” consagraron a Fidel Nadal como una de las voces más importantes del reggae; sin embargo, en las últimas horas, el intérprete se ha convertido en tendencia no por su música, sino por las acusaciones que pesan en su contra.

En declaraciones recientes, su expareja y colega, Alika, aseguró haber sido víctima de violencia por parte del músico; incluso, lo calificó como “golpeador y abusador de mujeres”. “Siendo el reggae una música que trata mucho la justicia, le siguen dando espacio, por ejemplo, a un golpeador y abusador de mujeres como lo es Fidel Nadal”, dijo la uruguaya durante una entrevista para el programa Pelagatos.

No es la única víctima

Sin dar mayores detalles de los presuntos episodios de agresión, Alika arremetió en contra Nadal y dejó entrever que no es la única mujer que ha pasado por algo similar. “Yo lo viví en carne propia, por eso te lo digo. Me parece una persona nefasta que le ha hecho mal a la vida de muchas mujeres”, agregó.

Asimismo, rechazó cualquier tipo de violencia y criticó las contradicciones de la escena del reggae, pues mientras manda un mensaje en contra de las injusticias, da espacio a presuntos agresores. “Nos quejamos de que el mundo está mal, pero ante las pequeñas injusticias que vivimos con el de al lado, no bancamos eso, ¿qué esperamos?”, externó.

Esta no es la primera denuncia pública que se ha hecho en contra de Nadal. En 2018, la bailarina Caro Alves recurrió a sus redes sociales para narrar uno de los ataques de su entonces pareja.