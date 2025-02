Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian y hermana del fallecido Julián Figueroa, externó su apoyo a Maribel Guardia, aplaudiendo que la actriz está haciendo de todo para proteger al menor José Julián, pues considera que la mamá del niño, Imelda Garza Tuñón, no es apta para cuidar a un niño, pues ni siquiera puede cuidarse a sí misma.

Marcelia, quien ha estado cercana a la familia de Maribel, dijo al programa Hoy que la abuela del niño es muy protectora y justo eso es lo que su hermano quería, aseguró que a ella le consta que él le pidió a su mamá que cuidara a su hijo. “La mamá del niño no está bien mentalmente. No le da los cuidados necesarios, ni modo es lo que toca”, expresó y lamentó que Imelda haya dado declaraciones en contra de Maribel, cuando ella siempre la ha procurado y también a su hijo.

Sobre la versión de que supuestamente Imelda habría dejado entrar a la casa de Maribel a hombres, dijo: “Se me hace una falta de respeto a la memoria de mi hermano”. Para Marcelia, cuando se es mamá se debe pensar en estar bien consigo misma para poder cuidar a tu hijo. “No lo estás cuidando ni a él y pudo haber expuesto a todos los de la casa”, consideró, y se sinceró al decir que Maribel Guardia está haciendo lo correcto, y que “hasta se tardaron”.

Para Marcelia Figueroa, su cuñada Imelda Garza no es apta para cuidar a un niño, y considera que como mamá debería de alejarse de los ambientes de fiesta. “No es apta para cuidar a un niño porque no es apta ni para cuidarse a ella misma. Creo que cuando eres madre dejas de lado la vida la fiesta el alcohol y otras sustancias ni se diga. Cada quien en el libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no pongan en riesgo a alguien más”, dijo al programa Sale el sol.

Marcelia, quien asegura haber visto a Imelda en situaciones comprometedoras, considera que ha habido “perversión de menores” debido a lo que Imelda ha expuesto a su hijo de siete años José Julián. “Sí llegué a ver estas situaciones y estos comportamientos, y el niño no tiene por qué andar en el departamento de una persona o en casa de otra, ver a la gente fumar, tomar, consumir otras sustancias, no tiene por qué ver eso, eso es grave, es perversión de menores”, afirma.

La hija de Joan Sebastian desea que Imelda retome el camino para que algún día pueda volver a estar con su hijo.