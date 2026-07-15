Acusan a Marianne de maltrato

La batalla legal y mediática entre Marianne Gonzaga y su expareja José Said ha escalado después de que él difundiera una serie de conversaciones privadas y un video con los que busca respaldar las acusaciones que ha hecho en contra de la influencer.

Entre el material aparecen capturas de pantalla de supuestos chats en los que ambos discuten sobre el cuidado de la hija que tienen en común.

Evidencia

Uno de los mensajes que más reacciones generó fue en el que, presuntamente, Marianne escribe que José puede llevarse a la menor y que no le dará gusto a la familia de él.

Incluso, exhibió que la influencer se la pasa viviendo en hoteles o renta cuartos en Airbnb. “Yo nunca he estado de acuerdo en exponer a mi hija, ningún bebé debería estar expuesto como lo está mi hija por la cantidad de seguidores de su madre”, dijo.

José Said también difundió un video que, según su versión, muestra un episodio en el que Marianne lo habría amenazado con un cuchillo durante una discusión.