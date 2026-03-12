Acusan a Rafa de ser infiel

La polémica alrededor de Rafa González, vocalista de la banda Los Recoditos, continúa creciendo. Luego de que su esposa, Fernanda Arredondo, acusara públicamente a una mujer de haberse entrometido en su relación e incluso de haber deseado la muerte de su hija.

Se trata de Celeste Soto, presentadora originaria de Pachuca, quien utilizó sus historias de Instagram para negar que ella sea la tercera en discordia. En sus mensajes, Soto aseguró que nunca se involucró con el cantante mientras él mantenía una relación formal con su esposa y sostuvo que la polémica está basada en mentiras.

Las declaraciones se dan en medio de una controversia que ya involucra acusaciones de violencia, filtración de videos y un proceso de investigación que incluso ha impactado la actividad profesional del intérprete de Los Recoditos. “Pobre señora, vaya que sí está bien loca. Cuando yo fui novia de Rafa ya tenía tiempo que él no estaba con ella, tanto así que hicimos público nuestro noviazgo”, explicó Celeste.

Soto aseguró que decidió mantenerse al margen de la polémica durante varios días, pero afirmó que las declaraciones en su contra la obligaron a hablar públicamente. “Señora, deja de decir mentiras porque hasta el día de hoy me he mantenido al margen de todo esto, pero si me toca hablar se caerán todo tu teatrito”, pidió.

Hasta el momento, Fernanda no ha demandado a su ex, ya que está preparando su litigio con sus abogados.