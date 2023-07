Gabo Montiel, mejor conocido por el apodo de “Werevertumorro”, generó debate en las redes sociales al ofrecer trabajo con un sueldo mensual que muchos internautas consideraron bajo.

A través de su cuenta de Tiktok, el “youtuber” hizo el anuncio de la vacante con el objetivo de hallar un interesado. Por nueve mil pesos mensuales, el aspirante debe realizar 3 videos de entre 1:30 y 3 minutos a la semana (12 al mes), además de tener habilidades para escribir sobre futbol y editar videos.

Entre las habilidades que solicitó “Werevertumorro” para competir por la vacante enumeró: ser puntual, responsable y que le sepa. La publicación que superó los más de mil 500 “me gusta” en dicha red social se acompaña de un video de muestra. “Manda o adjunta tu trabajo como respuesta a este video. TQM”, se leía.

Miserablemente

En redes sociales la oferta laboral no fue bien recibida, los usuarios no dudaron en comentar su perspectiva sobre el trabajo y el ambiente laboral. “No regalen su trabajo, banda. Pidan mínimo 25 mil”, comentó uno de los usuarios. Mientras que otro no dudó en cuestionar: “Le pagarás 9 mil por algo que te dejará a ti cientos de miles de pesos… ¿Es acaso este el nacimiento de un trabajo igual de miserablemente mal pagado, pero con menor esfuerzo? Los obreros digitales les podríamos llamar?”. “Crear contenido que genere miles de vistas por ende miles de pesos y contratar a un obrero de video que haga el trabajo pesado. Los trabajos no cambian, siguen siendo los mismos”, señaló alguien más.

Gabo Montiel, quien se dio a conocer en Youtube, donde creó el famoso canal Werevertumorro, contestó algunos de los comentarios y críticas que recibió por su oferta laboral.