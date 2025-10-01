Acusan de fraude a La Casa de los Famosos

La expulsión de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México se convirtió en tendencia en redes sociales. Aunque muchos seguidores lamentaron la salida del influencer.

La reacción más comentada fue la de su madre, Nancy González Rivas, quien no pudo contener las lágrimas durante una Viewing Party organizada por “Escándala” en la Ciudad de México. En el evento, al observar la salida de su hijo, la madre de Aarón se llevó la mano a la boca y, con voz quebrada, expresó: “Fue fraude”. Minutos después, no logró contener el llanto y manifestó su desagrado.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, acompañado de un coro del público que gritaba “fraude, fraude” en contra de la producción del programa.

La escena no tardó en generar eco en plataformas como X y TikTok. Diversos usuarios cuestionaron la transparencia de las votaciones a través de ViX, asegurando que hubo fallas técnicas y bloqueos.