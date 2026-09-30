Acusan una “censura sin precedente”

Para el equipo legal del grupo editorial Penguin Random House, la resolución que dictó el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) contra el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, es un ataque al derecho a la información y a la libertad de expresión: “Me preocupa si en la Secretaría de Economía o si en el Gobierno Federal están observando que se están dando estas irregularidades y estos ejercicios de censura como esta resolución del IMPI”, afirmó Quetzalli de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de la editorial, en la conferencia para dar a conocer que Penguin presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra la resolución.

Caso

Todo a la luz es una investigación periodística de Karla de la Cuesta sobre el caso Trevi-Andrade. De la Cuesta, activista y víctima de Sergio Andrade, no solo abordó su propia experiencia en el libro, sino que recabó testimonios de otras víctimas y puso en tela de juicio la respuesta que tuvieron entonces la autoridades ministeriales y judiciales. Sin embargo, el 27 de julio de 2026, el IMPI a través del cual “la Secretaría de Economía cuenta con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en todo el país”, según el gobierno federal le prohibió a Penguin usar el nombre y el rostro de la cantante Gloria Trevi, imponiéndole una multa de 5 mil unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual supera el medio millón de pesos, así como sanciones adicionales de hasta 500 UMAs por cada día de distribución.

“Si dejamos un atropello así, estaremos permitiendo que se institucionalice la censura, en este caso, por parte del IMPI”, afirmó De la Concha en entrevista, y explicó que las imágenes de la artista que desataron el conflicto son recortes periodísticos que aparecen en el expediente penal: “Nos parece muy extraño e irregular que además el IMPI utilice sus herramientas de medidas cautelares, en este caso, parar la circulación de un libro, y en un tema que tiene que ver con libertad de expresión, periodismo y noticias. Es algo sin precedentes para el gremio editorial”.

Un precedente peligroso

La abogada continuó: “Es un atentado directo contra el periodismo porque si queda como precedente aceptado que el IMPI pueda retirar de circulación una publicación o una investigación, significa aceptar públicamente que tiene ese derecho de veto para este y cualquier otro libro en donde se hable de figuras públicas. Es preocupante que un Instituto que tendría que dedicarse a marcas, patentes e infracciones de Derechos de Autor, tome la batuta de ser un organismo de censura”.

Arturo Saucedo, experto en política y legislación cultural, asegura que un estado democrático permite y alienta la participación de los ciudadanos en los contenidos de la cultura y respeta irrestrictamente la libertad creativa, pero lo que ha sucedido en estas “andanadas contra la cultura”, como son las propuestas de reforma a la Ley Federal de Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, son actos de censura que se impone a la industria editorial y son acciones de un Estado autoritario. Recalcó que “las defensas que se han hecho a partir de la libertad de expresión no son suficientes, hay que exigir el derecho a la libertad creativa, que el Estado no participe ni en el control ni en los contenidos ni en la centralización de la cultura”.

Sobre la respuesta de Penguin, Eduardo de la Parra, abogado que lleva el litigio, dijo: “El Tribunal ha admitido la demanda que presentamos en contra del IMPI, y además nos dio medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que provisionalmente la resolución no surta efectos y no se considera cosa juzgada”, afirmó y llamó a periodistas, organizaciones no gubernamentales y defensores de Derechos Humanos a vigilar activamente este tipo de procedimientos y defender la libertad de expresión.

De la Concha complementó: “La resolución del IMPI crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística. Si subsiste este criterio, nadie podrá usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias por parte del IMPI. Penguin Random House advierte que esto, por supuesto, generará un efecto inhibidor sobre el periodismo y la crítica en México”.

Hace dos años, el IMPI levantó una prohibición cautelar contra el libro, admitiendo que no había argumentos para ello puesto que Gloria Trevi es una figura pública. No obstante, la resolución definitiva no explica el cambio de postura ni la contradicción reciente.

La respuesta de Penguin, afirmó De la Parra, “es una demanda de nulidad, donde le estamos pidiendo al Tribunal que anule esta resolución por ser ilegal e inconstitucional, por no tomar en cuenta todos los parámetros que debía considerar al momento de dictar su resolución”.