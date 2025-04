Unos 700 fans de Aczino acudieron al llamado del rapero, en el Deportivo Maracaná, en el corazón de Tepito. Pese a que muchos se alejaron de la zona debido a la presencia de la policía capitalina, que mantuvo un fuerte operativo, el evento se logró realizar gracias a la Alcaldía.

Un puñado de personas que pudieron conocer el nuevo trabajo del rapero, S.A.D.M., con canciones como “Fiesta de barrio” y “Sonidero”; esta última, en colaboración con Eme MalaFe y Sonido La Changa.

Apoyado de una muleta, Mauricio Hernández, conocido como Aczino, presentó su disco en la cancha del Maracaná, no sin antes regalar autógrafos y fotos a decenas de fans que se acercaron al rapero. “Me siento muy seguro en todos los barrios que piso, siempre me reciben chido, venga a dar show o a comprar cosas”, dijo Mau en entrevista durante su estancia en Tepito. “Muchas letras vienen de estos lados, de las calles y del reflejo de lo que pasa por acá, me gusta mucho comunicar lo que se vive en el entorno”, agregó Aczino, quien adelantó que en su nuevo disco hay sampleos con la música tropical y sonidera, “música con la que crecimos, todo este ritmo muy mexicano, muy nuestro”.