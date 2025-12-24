Adal aclara broma sobre Juan Gabriel

"Era una broma, no hablé con Juan Gabriel", es la explicación que el actor y conductor Adal Ramones da, sobre la declaración que hizo en el programa de Yordi Rosado en la que aseguró que él había hablado con el llamado "Divo de Juárez", quien hace nueve años falleció.

"La verdad era una broma que iba a empezar y me la cortaron, entonces ya no aclaré; lo que yo les iba a decir es que cuando hablé con él se escuchaba ´Noa Noa, vamos al Noa Noa´. Cuando ya vi el programa me di cuenta de que no lo aclaré, pero eso sí, yo no sé qué pase con Juan Gabriel, muchos creen en las teorías de la conspiración, hay gente que dice que sí ha hablado con él; pero creo que siempre van a existir esas teorías, siguen diciendo que Elvis Presley sigue vivo, pero porque nos gusta el misterio y nos encantaría creer que son posibles esas cosas", comentó Ramones, al final de la primera función de Un cuento de Navidad.

En el escenario

Ramones arrancó la tercera temporada consecutiva de Un cuento de Navidad, el musical, pues aunque esta historia llegó al teatro, por primera vez, en 2019, pero la pandemia obligó que el montaje tuviera que esperar dos años para volver a cartelera.

"Es un sueño de joven hecho realidad, no existía esta versión musical, yo quería hacer la obra, pero surgió esta versión y dije, un día la tenemos que hacer y fue en el 2019, luego se nos atravesaron dos años de pandemia, pero pasando esto lo pudimos volver a poner y ya van tres años al hilo", dijo Adal en el escenario del Nuevo Teatro Silvia Pinal, donde la obra se presentará hasta el 28 de diciembre.



