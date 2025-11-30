Adal aclara polémica con Cortés

Dos semanas después de la polémica gala de La Granja VIP donde Lolita Cortés terminó llorando tras un fuerte intercambio al aire con Adal Ramones.

El conductor, durante una rueda de prensa de la puesta en escena de Cuento de Navidad, aseguró que entre ellos no existe ningún conflicto personal. “Con ella todo bien. Ella participó en el reality y yo lo conduzco… no hay nada. Tan tan”, mencionó ante los medios de comunicación.

El también actor insistió en que su relación con la exjueza de La Academia no se vio afectada en ningún momento y que lo ocurrido fue parte de la dinámica de la emisión. Además, pidió perspectiva ante la controversia generada en redes sociales.

“No sé qué hayan visto ustedes, pero yo hacía mi trabajo de conductor y ella de participante. ”, aseveró.