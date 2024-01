Adal Ramones cumplió 62 años de edad, pero desde hace un mes luce canas, arrugas y un ceño fruncido debido a su personaje del señor Scrooge en el musical Un cuento de Navidad, por lo que esta mirada al futuro no le gusta del todo y espera que cuando llegue realmente a esta etapa de su vida no luzca así.

“Mi papá era guapo, aunque murió muy joven y no alcanzó a envejecer, no llegó ni a los 60, pero mis tíos que ya están en los 80 son de buen ver, así que no creo verme así”, dice en entrevista.