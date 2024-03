Adamari López se convirtió en tendencia en las redes sociales por revelar algunos de sus momentos más íntimos, como el divorcio con el cantante Luis Fonsi en 2009, durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado.

Aunque no es la primera vez que hablaba al respecto, la actriz y conductora detalló el hecho de que el intérprete de “Despacito” le manifestó su deseo de divorciarse a través de una llamada telefónica, ya que ambos estaban lejos; él de gira musical y ella bajo tratamiento contra el cáncer de mama, declaraciones que llamaron la atención de los usuarios.

Ahora, en entrevista, se confesó completamente sorprendida por la capacidad que tienen las redes sociales de revivir y hacer polémica de una conversación que sucedió hace 15 años. “Me sorprendo de cómo algo que pueda decir y que es información que ha estado ahí, puede volver a hacerse viral; yo lo agradezco muchísimo, aún cuando los comentarios no sean necesariamente los que me gusten”, expresó.

López se refiere a los mensajes que ha recibido de algunos usuarios que no ven con buenos ojos el que siga hablando de su matrimonio; incluso la han tachado de querer llamar la atención, pero ella defiende que ha sido su trabajo en telenovelas mexicanas, como Amigas y rivales; así como al frente de varios programas, lo que la ha convertido en una figura popular.

“Como artista, en su momento, deseaba que mi trabajo se reconociera y que trascendiera; entonces, no me puedo quejar por lo que está pasando, al contrario, lo agradezco; porque aunque no siempre sea exactamente lo que yo quisiera que hablaran, no lo busco, no promuevo las cosas feas o las cosas que no son ciertas, pero hay cosas que tampoco puedo controlar”, dice.

Explicó que por su carácter, ella no busca ocultar los detalles de su pasado y aunque ha luchado por destacar profesionalmente también entiende que es una figura pública que despierta el interés del público por lo que sucede en su vida personal. “Yo no tengo miedo de hablar de nada, se lo dije a Yordi en el programa, y creo que mientras más frontal y sincera sea, mientras más pueda afrontar equivocaciones que he tenido, me puedo relacionar más con la gente porque soy un ser humano y nadie es perfecto”, declaró”.

“Lo único que puedo hacer es agradecer y no dejar de sorprenderme por esas notas que salen donde digo ‘oye, pues si eso es normal, o eso ya lo había dicho o eso es una mentira, ¿porque se hace tan grande?’. Hay cosas que no puedo controlar, pero que al final agradezco porque me mantienen en el ojo del público”, dijo.